Строительная экспертиза частного дома для суда в лаборатории С-ТЕСТ

Судебная строительно-техническая экспертиза домов может быть реализована в досудебном (результаты процесса являются основанием для подачи иска в суд и могут выступать доказательством по делу) и в судебном порядке (результаты исследований являются доказательством, их можно приобщить к делу).

Строительная лаборатория С-Тест проводит независимые судебные и досудебные экспертизы домов в Калуге и близлежащих областях по Государственным расценкам согласно ФЕР и СБЦ.





Техническая судебная строительная экспертиза жилых домов многоэтажных в Калуге

Независимая экспертиза дома нужна в следующих ситуациях:

· Определение вида, качества, объема и цены выполненных работ при строительстве дома;

· Установление соответствия проведенных работ по строительству действующим на законодательном уровне нормам и правилам;

· Разрешение имущественных споров и иных разногласий;

· Определение фактического состояния постройки либо возможности ее последующего использования;

· Проведение операций купли/продажи дома.

Еще такая судебная необходимость возникает при нанесении ущерба многоквартирному дому, при планировании возобновления строительства, капитального ремонта либо реконструкции жилого здания. Также в процессе судебной экспертизы могут возникнуть обстоятельства, когда необходимо установить техническое состояние постройки в целом или/и ее отдельных конструктивных компонентов.

Как заказать независимую экспертизу дома для суда



У нас можно заказать проведение судебной строительной экспертизы в Калуге и Калужской области онлайн.

Для заказа оказания услуги по экспертизе дома для суда вам необходимо представить определенные документы:

· Технический паспорт объекта, который необходимо обследовать;

· Свидетельство, подтверждающее право собственности;

· Проектные и эксплуатационные документы;

· Личный паспорт и иные документы по запросу.





Важно учесть, что право проведения судебной строительной экспертизы есть только у организаций, которые входят в состав СРО. У компании непременно должна быть соответствующая государственная лицензия.

Внимание! Если гражданин обращается для заказа судебной экспертизы в организацию, которая не соответствует указанным выше требованиям, то по завершению работ он получит на руки заключение, не имеющее юридической силы.

Проведение строительной экспертизы частного дома для суда в Калуге

Судебная экспертиза строительных объектов жилого фонда реализуется строго в определенной последовательности:

1. Визуальный осмотр дома, составление фотоотчета.

2. Исследование смет и проектных документов.

3. Изучение технических свойств конструкций.

4. Определение уровня износа постройки и возможности ее последующего использования.

5. Составление итогового отчета/заключения.

Сроки экспертиз домов для суда не закреплены на законодательном уровне. Здесь многое зависит от объема работы, которую предстоит выполнить. Точные даты обязательно прописываются в соответствующем договоре, заключаемом с аккредитованной экспертной строительной лабораторией.





Заключение судебной экспертизы дома



По завершению независимой досудебной или судебной строительной экспертизы обязательно оформляется соответствующее заключение. Оно является официальным документом и состоит из нескольких частей: вводная, исследовательская, выводы.

Всю информацию в заключение вносит судебный эксперт, которым проводится экспертиза домов для суда.

Обязательно указываются следующие сведения:

· Вводные данные об изучаемом объекте и результаты исследований;

· Место и время проведения исследования;

· Вопросы, поставленные перед экспертизой, участвующей в судебном деле;

· Основание производства судебной или досудебной экспертизы дома;

· Сведения об экспертном учреждении;

· Информация об эксперте и при необходимости сведения об иных специалистах, участвующих в судебном разбирательстве.

· Применяемые методы (осмотр и описание объекта, эксперименты, лабораторные изыскания и пр.).

· Официальное заключение судебной строительно-технической экспертизы.

Цены на судебно техническую экспертизу дома

Стоимость любого гражданского и судебного исследования во многом зависит от региона проведения. Также большое значение имеет то, какая организация реализует процедуру — государственная или негосударственная.

Цены на независимые экспертизы частных жилых домов зависят от следующих факторов:

· Сложность технических вопросов, поставленных судом перед специалистом;

· Площадь постройки;

· Наличие/отсутствие технической и проектной документации.