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Строительная экспертиза частного дома для суда в лаборатории С-ТЕСТ

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Судебная строительно-техническая экспертиза домов может быть реализована в досудебном (результаты процесса являются основанием для подачи иска в суд и могут выступать доказательством по делу) и в судебном порядке (результаты исследований являются доказательством, их можно приобщить к делу).

Строительная лаборатория С-Тест проводит независимые судебные и досудебные экспертизы домов в Калуге и близлежащих областях по Государственным расценкам согласно ФЕР и СБЦ.

Строительная экспертиза частного дома для суда лабораторией С-Тест Калуга

Техническая судебная строительная экспертиза жилых домов многоэтажных в Калуге

Независимая экспертиза дома нужна в следующих ситуациях:

·                   Определение вида, качества, объема и цены выполненных работ при строительстве дома;

·                   Установление соответствия проведенных работ по строительству действующим на законодательном уровне нормам и правилам;

·                   Разрешение имущественных споров и иных разногласий;

·                   Определение фактического состояния постройки либо возможности ее последующего использования;

·                   Проведение операций купли/продажи дома.

Еще такая судебная необходимость возникает при нанесении ущерба многоквартирному дому, при планировании возобновления строительства, капитального ремонта либо реконструкции жилого здания. Также в процессе судебной экспертизы могут возникнуть обстоятельства, когда необходимо установить техническое состояние постройки в целом или/и ее отдельных конструктивных компонентов.

Как заказать независимую экспертизу дома для суда

У нас можно заказать проведение судебной строительной экспертизы в Калуге и Калужской области онлайн.

Для заказа оказания услуги по экспертизе дома для суда вам необходимо представить определенные документы:

·                   Технический паспорт объекта, который необходимо обследовать;

·                   Свидетельство, подтверждающее право собственности;

·                   Проектные и эксплуатационные документы;

·                   Личный паспорт и иные документы по запросу.

Техническая экспертиза жилого дома для суда строительной лабораторией С-Тест на объекте Московской области

Важно учесть, что право проведения судебной строительной экспертизы есть только у организаций, которые входят в состав СРО. У компании непременно должна быть соответствующая государственная лицензия.

Внимание! Если гражданин обращается для заказа судебной экспертизы в организацию, которая не соответствует указанным выше требованиям, то по завершению работ он получит на руки заключение, не имеющее юридической силы.

Проведение строительной экспертизы частного дома для суда в Калуге

Судебная экспертиза строительных объектов жилого фонда реализуется строго в определенной последовательности:

1.                 Визуальный осмотр дома, составление фотоотчета.

2.                 Исследование смет и проектных документов.

3.                 Изучение технических свойств конструкций.

4.                 Определение уровня износа постройки и возможности ее последующего использования.

5.                 Составление итогового отчета/заключения.

Сроки экспертиз домов для суда не закреплены на законодательном уровне. Здесь многое зависит от объема работы, которую предстоит выполнить. Точные даты обязательно прописываются в соответствующем договоре, заключаемом с аккредитованной экспертной строительной лабораторией.

судебно техническая экспертиза дома в частном секторе города Калуги

Заключение судебной экспертизы дома

По завершению независимой досудебной или судебной строительной экспертизы обязательно оформляется соответствующее заключение. Оно является официальным документом и состоит из нескольких частей: вводная, исследовательская, выводы.

Всю информацию в заключение вносит судебный эксперт, которым проводится экспертиза домов для суда.

Обязательно указываются следующие сведения:

·                   Вводные данные об изучаемом объекте и результаты исследований;

·                   Место и время проведения исследования;

·                   Вопросы, поставленные перед экспертизой, участвующей в судебном деле;

·                   Основание производства судебной или досудебной экспертизы дома;

·                   Сведения об экспертном учреждении;

·                   Информация об эксперте и при необходимости сведения об иных специалистах, участвующих в судебном разбирательстве.

·                   Применяемые методы (осмотр и описание объекта, эксперименты, лабораторные изыскания и пр.).

·                   Официальное заключение судебной строительно-технической экспертизы.

Цены на судебно техническую экспертизу дома

Стоимость любого гражданского и судебного исследования во многом зависит от региона проведения. Также большое значение имеет то, какая организация реализует процедуру — государственная или негосударственная.

Цены на независимые экспертизы частных жилых домов зависят от следующих факторов:

·                   Сложность технических вопросов, поставленных судом перед специалистом;

·                   Площадь постройки;

·                   Наличие/отсутствие технической и проектной документации.


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