Строительная экспертиза частного дома для суда в лаборатории С-ТЕСТ

Судебная строительно-техническая экспертиза домов может быть реализована в досудебном (результаты процесса являются основанием для подачи иска в суд и могут выступать доказательством по делу) и в судебном порядке (результаты исследований являются доказательством, их можно приобщить к делу).
Строительная лаборатория С-Тест проводит независимые судебные и досудебные экспертизы домов в Калуге и близлежащих областях по Государственным расценкам согласно ФЕР и СБЦ.
Техническая судебная строительная экспертиза жилых домов многоэтажных в Калуге
Независимая экспертиза дома нужна в следующих ситуациях:
· Определение вида, качества, объема и цены выполненных работ при строительстве дома;
· Установление соответствия проведенных работ по строительству действующим на законодательном уровне нормам и правилам;
· Разрешение имущественных споров и иных разногласий;
· Определение фактического состояния постройки либо возможности ее последующего использования;
· Проведение операций купли/продажи дома.
Еще такая судебная необходимость возникает при нанесении ущерба многоквартирному дому, при планировании возобновления строительства, капитального ремонта либо реконструкции жилого здания. Также в процессе судебной экспертизы могут возникнуть обстоятельства, когда необходимо установить техническое состояние постройки в целом или/и ее отдельных конструктивных компонентов.
Как заказать независимую экспертизу дома для суда
У нас можно заказать проведение судебной строительной экспертизы в Калуге и Калужской области онлайн.
Для заказа оказания услуги по экспертизе дома для суда вам необходимо представить определенные документы:
· Технический паспорт объекта, который необходимо обследовать;
· Свидетельство, подтверждающее право собственности;
· Проектные и эксплуатационные документы;
· Личный паспорт и иные документы по запросу.
Важно учесть, что право проведения судебной строительной экспертизы есть только у организаций, которые входят в состав СРО. У компании непременно должна быть соответствующая государственная лицензия.
Внимание! Если гражданин обращается для заказа судебной экспертизы в организацию, которая не соответствует указанным выше требованиям, то по завершению работ он получит на руки заключение, не имеющее юридической силы.
Проведение строительной экспертизы частного дома для суда в Калуге
Судебная экспертиза строительных объектов жилого фонда реализуется строго в определенной последовательности:
1. Визуальный осмотр дома, составление фотоотчета.
2. Исследование смет и проектных документов.
3. Изучение технических свойств конструкций.
4. Определение уровня износа постройки и возможности ее последующего использования.
5. Составление итогового отчета/заключения.
Сроки экспертиз домов для суда не закреплены на законодательном уровне. Здесь многое зависит от объема работы, которую предстоит выполнить. Точные даты обязательно прописываются в соответствующем договоре, заключаемом с аккредитованной экспертной строительной лабораторией.
Заключение судебной экспертизы дома
По завершению независимой досудебной или судебной строительной экспертизы обязательно оформляется соответствующее заключение. Оно является официальным документом и состоит из нескольких частей: вводная, исследовательская, выводы.
Всю информацию в заключение вносит судебный эксперт, которым проводится экспертиза домов для суда.
Обязательно указываются следующие сведения:
· Вводные данные об изучаемом объекте и результаты исследований;
· Место и время проведения исследования;
· Вопросы, поставленные перед экспертизой, участвующей в судебном деле;
· Основание производства судебной или досудебной экспертизы дома;
· Сведения об экспертном учреждении;
· Информация об эксперте и при необходимости сведения об иных специалистах, участвующих в судебном разбирательстве.
· Применяемые методы (осмотр и описание объекта, эксперименты, лабораторные изыскания и пр.).
· Официальное заключение судебной строительно-технической экспертизы.
Цены на судебно техническую экспертизу дома
Стоимость любого гражданского и судебного исследования во многом зависит от региона проведения. Также большое значение имеет то, какая организация реализует процедуру — государственная или негосударственная.
Цены на независимые экспертизы частных жилых домов зависят от следующих факторов:
· Сложность технических вопросов, поставленных судом перед специалистом;
· Площадь постройки;
· Наличие/отсутствие технической и проектной документации.